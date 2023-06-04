Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская» Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская» днем 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Сегодня около 13.00 в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета на станции метро «Московская», – сообщают в ведомстве.

На место прибыли сотрудники полиции с собаками. Кинологи осмотрели пакет и установили, что для граждан нет никакой угрозы.

Напомним, подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Заречная» 3 июня. Полицейские установили, что объект не представлял опасности для граждан. Поэтому станцию метро «Заречная» перекрывать не стали.

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