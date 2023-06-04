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НовостиПроисшествия4 июня 2023 11:24

Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская»

На место прибыли кинологи
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская»

Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская»

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Московская» днем 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

– Сегодня около 13.00 в полицию поступило сообщение об обнаружении бесхозного пакета на станции метро «Московская», – сообщают в ведомстве.

На место прибыли сотрудники полиции с собаками. Кинологи осмотрели пакет и установили, что для граждан нет никакой угрозы.

Напомним, подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Заречная» 3 июня. Полицейские установили, что объект не представлял опасности для граждан. Поэтому станцию метро «Заречная» перекрывать не стали.

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