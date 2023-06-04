Депутат Александр Хинштейн оценил благоустройство Нижнего Новгорода. ФОТО: страница Александра Хинштейна во ВКонтакте

Депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн оценил изменения Нижнего Новгорода и отметил работу, проделанную губернатором Глебом Никитиным. Впечатлениями от поездки в столицу ПФО Александр Хинштейн поделился на своей странице ВКонтакте.

Когда Александр Хинштейн приехал в Нижний Новгород спустя почти три года, он был приятно потрясен. Там, где раньше были грязь и разруха, сейчас новые набережные, скверы и зоны отдыха.

– Всего за 5,5 лет город просто преобразился. И объяснять это только федеральными деньгами, выделенными к его 800-летию, глупо. Очевидно, что секрет успеха в другом: в работе на результат, а не на мифические рейтинги, – пишет депутат Госдумы, отмечая огромную работу, которую проделал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Александр Хинштейн порекомендовал каждому побывать в Нижнем Новгороде.

Напомним, комплексное благоустройство сквера около Успенской церкви завершат в городе к середине июля.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен