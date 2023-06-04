Подозрительный предмет обнаружили на станции метро «Заречная» в Нижнем Новгороде 3 июня.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Подозрительный предмет обнаружили нижегородцы на станции метро «Заречная» 3 июня. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
– Около 12.15 в полицию поступило сообщение о неизвестном предмете на одной из станций метро, – отмечают в ведомстве.
Полицейские установили, что объект не представлял опасности для граждан. Поэтому станцию метро «Заречная» перекрывать не стали.
Ранее мы сообщали, что на станции метро «Чкаловская» произошло короткое замыкание кронштейна на пути №2.
Напомним, входы на станцию метро «Двигатель Революции» частично закрыли в Нижнем Новгороде с 6 мая. Связано это со строительством крытых павильонов над сходами.
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