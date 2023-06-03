15 уникальных экспонатов находятся на «Щёлоковском хуторе» в Нижнем Новгороде. ФОТО: страница Юрия Шалабаева в социальной сети ВКонтакте

15 уникальных экспонатов находятся в нижегородском музее-заповеднике «Щёлоковский хутор». Об этом на своей странице в социальной сети ВКонтакте рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Сейчас на «Щёлоковском хуторе» представлены 15 уникальных образцов деревянного зодчества региона.

Реставраторы и сотрудники музея потрудились над восстановлением дома, овины, мельницы, бани, колодца и церкви. Осталось отреставрировать еще два объекта. По ним уже готова проектно-сметная документация.

Напомним, нижегородский музей-заповедник «Щёлоковский хутор» начал принимать посетителей организованными группами по записи.

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