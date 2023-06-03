Председатель СК Бастрыкин заинтересовался нижегородским ДТП, в котором погибли шесть человек Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Председатель СК Александр Бастрыкин заинтересовался нижегородской аварией, в которой погибли трое взрослых и трое детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

Напомним, трагедия произошла ранним утром 3 июня в Воротынском районе Нижегородской области – автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем.

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации. Несмотря на все старания врачей, в реанимации скончалась и единственная выжившая – 35-летняя женщина.

СК по Нижегородской области заведено уголовное дело по статье «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя СУ по Нижегородской области Дмитрию Канонерову доложить о том, как будет идти расследование уголовного дела.

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