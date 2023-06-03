Набор в «Школу 800» стартует в Нижнем Новгороде в июле – августе.
Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА
Набор в нижегородскую «Школу 800» на 2023-2024 учебный год состоится в июле – августе. Правила приема в корпуса «Верхние Печеры» и «Автозавод», а также демо-версии вступительных испытаний и информация о комплектовании классов появятся уже в средине июля. Об этом сообщается на странице «Школы 800» в социальной сети ВКонтакте.
В Верхних Печерах будут набираться 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классы. В 10 классе предусмотрено распределение по профилям: технологический, инженерный, естественно-научный, универсальный.
В школу на Автозаводе будет открыт набор в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы.
Приемная компания в корпус «Сормово» будет объявлена, когда завершится строительство и будут пройдены все этапы лицензирования.
Ранее мы сообщали, что учебный процесс в Сормовском и Автозаводском корпусах «Школы 800» стартует в Нижнем Новгороде с 1 сентября 2023 года.
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