Набор в «Школу 800» стартует в Нижнем Новгороде в июле – августе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Набор в нижегородскую «Школу 800» на 2023-2024 учебный год состоится в июле – августе. Правила приема в корпуса «Верхние Печеры» и «Автозавод», а также демо-версии вступительных испытаний и информация о комплектовании классов появятся уже в средине июля. Об этом сообщается на странице «Школы 800» в социальной сети ВКонтакте.

В Верхних Печерах будут набираться 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 классы. В 10 классе предусмотрено распределение по профилям: технологический, инженерный, естественно-научный, универсальный.

В школу на Автозаводе будет открыт набор в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классы.

Приемная компания в корпус «Сормово» будет объявлена, когда завершится строительство и будут пройдены все этапы лицензирования.

Ранее мы сообщали, что учебный процесс в Сормовском и Автозаводском корпусах «Школы 800» стартует в Нижнем Новгороде с 1 сентября 2023 года.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен