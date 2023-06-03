Филиал «Нижновэнерго» переведен в режим повышенной готовности из-за ухудшения погодных условий

Согласно прогнозу Росгидрометцентра, вечером 3 июня с сохранением ночью и утром 4 июня 2023 года в Нижегородской области местами ожидаются грозы, ливни, град, порывы ветра до 20 м/с. Энергетики филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» осуществляют усиленный контроль за электроснабжением потребителей региона в режиме повышенной готовности.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 237 бригад: 885 специалистов и 383 единицы спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости в филиале подготовлено 309 резервных источников суммарной мощностью более 8 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти.

Организовано круглосуточное дежурство операторов Временного информационного центра, проводится непрерывный мониторинг метеообстановки.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.