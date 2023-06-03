Нижегородское УФСБ пресекло деятельность экстремистской организации Фото: УФСБ России по Нижегородской области

Сотрудники Нижегородского УФСБ пресекли деятельность участников экстремистской организации «Граждане СССР»* на территории региона. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Нижегородской области.

У подозреваемых в ходе обыска изъяли документы, печати, символику, печатную продукцию, которые подтверждали их причастность к организации.

18 мая на членов экстремистской организации, которые выступали за восстановление «государственности СССР» было заведено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

*Деятельность организации признана экстремистской и запрещена на всей территории Российской Федерации Самарским областным судом 16.06.2022 года.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен