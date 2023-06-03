Более 5 тысяч нижегородцев в мае записались к врачу через систему «122» Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Более 5 тысяч обращений нижегородцев поступило в мае через систему «122» для записи на прием к врачу. На данный момент все больницы и поликлиники города, которые оказывают первичную помощь, уже подключены к системе. Присоединение региональных медучреждений ведется. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

На линии «122» круглосуточно работает робот «Вера», который помогает нижегородцам вызвать врача на дом или записаться на прием. Конечно, прежние номера телефонов поликлиник и больниц работают.

С 7.00 до 21.00 на вызов ответит сотрудник call-центра, который к тому же осуществляет и исходящие звонки. Он может позвонить нижегородцам для подтверждения записи к узкому специалисту или для того, чтобы пригласить на диспансеризацию.

Ранее мы сообщали, что более 50% медучреждений в Нижнем Новгороде подключились к единому номеру «122», по которому жители записываются к врачу.

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