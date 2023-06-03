Число высокотехнологичных операций для лечения инсульта выросло в Нижегородской области на 60 процентов Фото: Иван МАКЕЕВ

Число высокотехнологичных операций для лечения инсульта выросло в Нижегородской области на 60 процентов за четыре месяца. Об этом сообщает территориальный фонд ОМС Нижегородской области.

Высокотехнологичную операцию необходимо выполнять за шесть часов с момента появления первых признаков инсульта. И, как отмечает директор территориального фонда ОМС Нижегородской области Светлана Ермолова, такая операция считается одним из самых дорогостоящих видов лечения. Так, с начала этого года из бюджетного фонда ОМС было выделено 40 миллионов рублей на проведение 53 операций. Это в 1,7 раза больше, чем за такой же период в прошлом году.

– Экстренное восстановление проходимости артерий головного мозга помогает не только спасти жизнь, но и снизить инвалидизацию человека, восстанавливая двигательную и когнитивную функции, – сказал доктор медицинских наук, врач-рентгенохирург городской клинической больницы № 5 Евгений Шахов.

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