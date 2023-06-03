Медики рассказали о состоянии пострадавшей в аварии в Воротынском районе, где погибли пять человек. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Единственной выжившей в страшной аварии в Воротынском районе Нижегородской области остается 35-летняя женщина. Сейчас за ее жизнь борются врачи. Напомним, трагедия произошла ранним утром 3 июня. Автомобиль Nissan Almera вылетел на полосу встречного движения и врезался в Газель Next.

- На подъезде к Воротынцу легковая машина, ехавшая из Москвы в Казань, врезалась в автомобиль газель. По предварительным данным, водитель легковушки уснул за рулем, - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В результате аварии четыре человека погибли мгновенно – женщина, мужчина и двое маленьких детей – 8 и 9 лет. Еще одна трехлетняя девочка спустя час скончалась в реанимации.

- Сейчас в больнице Воротынского района находится еще одна пострадавшая – 35-летняя женщина, - рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – Она остается в крайне тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Работает мультидисциплинарная команда - реаниматологи, хирурги, терапевты, педиатры. Водитель ГАЗели не пострадал.