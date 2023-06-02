Четыре предприятия по утилизации медотходов создадут в Нижегородской области. Фото: телеграм-канал Корпорации развития региона.

Четыре предприятия по утилизации медотходов за 1,3 млрд рублей построят в Нижегородской области. Об этом сообщили в телеграм-канале Корпорации развития региона.

На конференции ЦИПР – 2023 было заключено соглашение между Фондом инфраструктурных и образовательных программ и Корпорацией развития Нижегородской области, которые и будут реализовывать проект.

Главной целью проекта является модернизация процесса сбора и учета медицинских отходов в бюджетных учреждениях региона. В дальнейшем отходы будут утилизированы на специальных установках.

В регионе запланировано строительство четырех предприятий в 2023-2024 годах. Ввод в эксплуатацию позволит создать не менее 50 рабочих мест.

- Технология успешно прошла апробацию Росприроднадзора и Роспотребнадзора. К ее преимуществам относятся практически полное уничтожение отходов, низкое энергопотребление и модульное решение утилизационных установок. Экологически и социально ответственное инвестирование – это то, к чему мы все должны стремиться», — отметил генеральный директор Корпорации Игорь Ищенко.