Разработанную в Дзержинске методику модельного бюджетирования представили на конференции «ЦИПР-2023»

Методика модельного бюджетирования была представлена на VIII ежегодной конференции «Цифровая индустрия промышленной России – 2023», которая проходит в Нижнем Новгороде с 31 мая по 2 июня. В рамках конференции на стенде Нижегородской области была представлена и методика модельного бюджетирования, которая разработана и применяется в Дзержинске с 2021 года. Вчера стенд Правительства Нижегородской области осмотрел Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

«Методика модельного бюджетирования – это одна из успешных управленческих разработок Дзержинска. С ее помощью мы который год формируем сбалансированный социально направленный бюджет с учетом всех возможных рисков – экономических, финансовых и т.д. Методика уже применяется не только в Дзержинске и многих муниципалитетах Нижегородской области. Она вышла далеко за пределы региона и позволяет муниципалитетам составлять взвешенный и эффективный бюджет. Отмечу, что в дополнение к ней мы используем и методику модельного муниципального долга, которая позволяет нам планомерно погашать муниципальный долг и вернула Дзержинску репутацию ответственного и порядочного кредитора, полностью выполняющего свои финансовые обязательства», – подчеркнул глава города Дзержинска Иван Носков.

Проект Дзержинска учитывает широкий спектр факторов, влияющих на поступление доходов в местный бюджет, и на основании анализа и учета рисков позволяет создать наиболее оптимальный и вероятный сценарий поступления. С его помощью можно снизить риск потерь местного бюджета, и, заранее проработав все возможные варианты возникновения кредиторской задолженности, избежать ее в течение финансового года.

Конференция «Цифровая индустрия промышленной России» – деловое мероприятие, входящее в пятерку крупнейших мероприятий в области цифровой экономики в России. В рамках конференции представители власти и бизнеса обсуждают вопросы развития цифровой экономики, цифровой трансформации промышленности и реализации национального проекта «Цифровая экономика», утвержденного Президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, в конце 2022 года председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин отметил заслуги администрации и главы города Дзержинска и вручил диплом «За инициативу по практическому моделированию бюджетных доходов». Счетная палата Российской Федерации рекомендовала опыт Дзержинска для широкого применения в масштабах страны.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска