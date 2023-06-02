Останки древнемордовского могильника нашли в ходе археологических раскопок в Арзамасском районе. Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области.

Древнемордоский могильник IX-X веков обнаружили в ходе археологических раскопок в Арзамасском районе. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Как отмечается, раскопки проводили в селе Выездное у церкви Смоленской иконы Божией Матери в Арзамасском районе Нижегородской области. Находка была найдена на объекте археологического наследия «Грунтовый могильник Выездное 1», который раньше считался церковным кладбищем конца XVII-XIX веков.

- Найденные при раскопках украшения позволяют уверенно датировать захоронение IX-X веками нашей эры. При этом в переотложенных слоях обнаружены более древнее предметы, относящиеся к III-V векам, - отметили в управлении.

Данная находка подтверждает гипотезу о достаточно раннем и плотном заселении бассейна реки Теши мордвой-эрзей и свидетельствует о пребывании древней мордвы в окрестностях Арзамаса как минимум на рубеже I-II тысячи нашей эры. Археологи продолжат изучать материалы могильника, чтобы восполнить некоторые пробелы в древней истории региона.