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НовостиОбщество2 июня 2023 10:11

Выборы губернатора Нижегородской области запланированы на 10 сентября

Назначенную дату обсудят на заседании Заксобрания в июне
Елизавета КОПЫЛОВА
Выборы губернатора Нижегородской области запланированы на 10 сентября

Выборы губернатора Нижегородской области запланированы на 10 сентября

Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы губернатора Нижегородской области планируют провести 10 сентября. Проект соответствующего постановления внесли в региональное Заксобрание.

Согласно информации, данное постановление будет вынесено на заседании ЗСНО в июне. Спикер парламента Евгений Люлин должен подписать соответствующие документы.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможность своего участия в выборах губернатора в 2023 году. Он отметил, что ему важно реализовать значимые для региона проекты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с Глебом Никитин пожелал главе региона удачи на предстоящих губернаторских выборах.