Выборы губернатора Нижегородской области запланированы на 10 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборы губернатора Нижегородской области планируют провести 10 сентября. Проект соответствующего постановления внесли в региональное Заксобрание.

Согласно информации, данное постановление будет вынесено на заседании ЗСНО в июне. Спикер парламента Евгений Люлин должен подписать соответствующие документы.

Напомним, ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможность своего участия в выборах губернатора в 2023 году. Он отметил, что ему важно реализовать значимые для региона проекты. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с Глебом Никитин пожелал главе региона удачи на предстоящих губернаторских выборах.