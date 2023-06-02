В школах Нижнего Новгорода открыто 60 инженерных классов

Соглашения о создании инженерных классов Мининский университет заключил с 30 школами Нижегородской области. Цель проекта - развить интерес у школьников к изучению и исследовательской деятельности в таких направлениях, как физика, математика, химия и естествознание.

Как отметил ректор педагогического университета Виктор Сдобняков, сейчас вуз осуществляет методическое и организационное сопровождение 60 инженерных классов.

“Перед нами стоит стратегически важная задача - подготовить инженерные кадры не только для нашего региона, но и для страны в целом. Задача комплексная и требует слаженной работы руководства школы, педагогов и педагогического университета. На данный момент мы открыли профильные классы в 30 школах Нижнего Новгорода и области. Начиная с 5 класса учителя технологии, которые прошли обучение в нашем вузе, вовлекают учеников в изучение физики. Ребята занимаются по программе, которую разработали преподаватели физико-технологического факультета Мининского, а также принимают участие в лабораторных практикумах на базе наших Технопарка и Кванториума. С 7 класса школьники с учителями физики, прошедшими курсы повышения квалификации, начинают заниматься уже по программам углубленного изучения физики, обеспечивающим ориентацию на освоение инженерно-технических специальностей. Уверен, что совместными усилиями мы сможем вывести качество подготовки по физике на новый уровень”, - объяснил ректор.

Мининский университет трансформирует школьное образование в области естественнонаучных дисциплин

Декан физико-технологического факультета Николай Лапин рассказал, что инженерные классы пользуются большим спросом среди школ города и области. У обучающихся профильных классов добавляется по одному уроку в неделю в зависимости от профиля: это или технология, или физика. В новом учебном году в планах у вуза запустить городскую олимпиаду по экспериментальной физике, чтобы ребята могли демонстрировать свои навыки и делать первые успехи.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина