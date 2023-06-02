Несколько улиц в центре Нижнего Новгорода перекроют 4 июня

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Движение транспорта ограничат на нескольких улицах в центре Нижнего Новгорода 4 июня. Проезд запретят с 00:01 до 14:00 из-за проведения марафона «Забег.рф». Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проехать нельзя будет на участке улицы Черниговской от дома № 9 до Канавинского моста, на Нижневолжской набережной от Благовещенской площади до Казанского съезда, на участке от Казанского съезда до дома № 111а по набережной Гребного канала, а также по улице Красной Слободы, Георгиевскому и Казанскому съездам.

Машины пустят в объезд по прилегающим улицам. Нижегородским водителям, нужно быть предельно внимательными на дорогах и следовать указаниям установленных дорожных знаков.

Напомним, что проезд машин ограничат на участке улицы Акварельной в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июля будет перекрыта дорога от улицы Мечтателей до улицы Романтиков.

Также ограничат движение на участке улицы Тургенева в Нижнем Новгороде. В период с 07:30 15 мая до 18:00 30 июня будет перекрыта дорога на пересечении улицы Тургенева с улицей Новосолдатской.