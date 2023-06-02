Михаил Мишустин пожелал Никитину удачи на выборах губернатора Нижегородской области

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу в Нижнем Новгороде 1 июня. В ходе беседы председатель правительства пожелал главе региона удачи на предстоящих губернаторских выборах. Об этом сообщается на сайте нижегородского правительства.

– У Вас скоро выборы, знаю, что Вы с президентом говорили о выдвижении своей кандидатуры. Хочу Вам пожелать удачи, уверен, что те, кто здесь проживает, достойно оценят всё то, что сегодня происходит на всех направлениях социально-экономического развития, – заключил Михаил Мишустин.

Также Михаил Мишустин высоко оценил развитие столицы региона – Нижнего Новгорода, который привлекает туристов и специалистов, переезжающих в него, чтобы жить и работать в комфортных условиях.

Напомним, что в рамках конференции «ЦИПР» проходят показательные выступления международного чемпионата «Битва роботов». С 31 мая по 2 июня на территории Нижегородской ярмарки горожане и гости города смогут познакомиться с роботами «Зверобой», «Barracuda», «Iron wind» и «Weber», которые продемонстрируют свои технические возможности, уничтожив списанную бытовую технику.

Также ранее мы писали, что 29 мая Нижний Новгород посетил министр просвещения Сергей Кравцов. Он принял участие в открытии Всероссийского форума руководителей православных частных школ и гимназий, а также осмотрел ход ремонта в «Нижполиграфе», где ведется создание федерального технопарка среднего профессионального образования, первые лаборатории которого откроются уже в сентябре.