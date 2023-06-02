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НовостиОбщество2 июня 2023 6:59

Дмитрий Сивохин покинет пост первого заммэра Нижнего Новгорода

Вероятность его ухода обсуждалась несколько недель
Мария СОРОКИНА
Сивохин покидает свой пост по семейным обстоятельствам.

Сивохин покидает свой пост по семейным обстоятельствам.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин покидает свой пост. Об этом сообщает Телеграм-канал «Вовк».По информации источника, уход Сивохина связан исключительно с личными и семейными обстоятельствами, хотя последние несколько недель обсуждался его возможный переход в другой регион.

Дмитрий Сивохин работал в городской администрации с 2013 года. За это время он сменил несколько постов — был заместителем главы администрации Приокского района, главой администрации Сормовского района, а последние три года на посту первого заммэра курировал сектор ЖКХ и строительства.

Как отметил автор поста, пока неизвестно, кто сменит Дмитрия Сивохина на этом посту. Возможен и такой вариант, при котором структурные подразделения могут быть перераспределены между замами.