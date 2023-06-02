Дмитрий Сивохин покинет пост первого заммэра Нижнего Новгорода

Сивохин покидает свой пост по семейным обстоятельствам. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Первый заместитель мэра Нижнего Новгорода Дмитрий Сивохин покидает свой пост. Об этом сообщает Телеграм-канал «Вовк».По информации источника, уход Сивохина связан исключительно с личными и семейными обстоятельствами, хотя последние несколько недель обсуждался его возможный переход в другой регион.

Дмитрий Сивохин работал в городской администрации с 2013 года. За это время он сменил несколько постов — был заместителем главы администрации Приокского района, главой администрации Сормовского района, а последние три года на посту первого заммэра курировал сектор ЖКХ и строительства.

Как отметил автор поста, пока неизвестно, кто сменит Дмитрия Сивохина на этом посту. Возможен и такой вариант, при котором структурные подразделения могут быть перераспределены между замами.