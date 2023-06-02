Ледовый дворец в Нижнем Новгороде могут достроить в 2024 году

Новая арена будет рассчитана на 12 тысяч человек. Фото: ХК "Торпедо"

Новую ледовую арену, которая будет располагаться на Стрелке в Нижнем Новгороде, могут достроить уже в 2024 году. Соответствующее заявление сделал глава региона Глеб Никитин во время встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Стенограмма этой беседы опубликована на сайте Правительства РФ.

В ходе разговора была затронута тема строительства новых объектов, в том числе, ледового дворца. Как отметил глава региона, завершить строительство планировалось в марте 2025 года, однако работы ведутся с опережением графика. Это значит, что работы могут завершиться раньше срока.

- Мы надеемся, что это будет сделано в 2024 году, - добавил Никитин.

По его словам, билеты на хоккейные матчи расходились мгновенно. Новая более вместительная арена появится в красивейшем месте, а ее интерьеры придутся по вкусу любителям хоккея.