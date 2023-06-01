В День защиты детей в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги конкурса рисунков

Конкурс «Энергетика будущего в рисунках детей» проводился в трех возрастных категориях. Среди самых маленьких, в группе от 3 до 6 лет победителями стали: • 1 место – Рудикова Ольга из Нижегородской области; • 2 место – Келексашвили Алиса из Ивановской области; • 3 место – Зотова Ульяна из Владимирской области. В возрастной группе от 7 до 10 лет призовые места распределились следующим образом: • 1 место – Китаев Тимофей из Ярославской области; • 2 место – Чужбинкин Кирилл из Ивановской области; • 3 место – Перминов Владислав из Кировской области. В возрастной группе от 11 до 14 лет ценными призами были отмечены за: • 1 место – Помазнев Руслан из Орловской области; • 2 место – Ложечникова Анна из Республики Марий Эл; • 3 место – Галимзянова Алия из Кировской области. «Рисунки отражают знания и представления детей об энергетике, о том, чем занимаются их родители. Интересно было также узнать, как видит подрастающее поколение будущее нашей отрасли. Глядя на некоторые работы, хочется сказать – все возможно, все впереди! Благодарю всех ребят за проявленную фантазию и художественное мастерство, желаю творческого вдохновения и успехов», – подчеркнул Игорь Маковский.