ГК «Волгаэнерго» провела для детей из Нижнего Новгорода экскурсию на Автозаводскую ТЭЦ

В честь Дня защиты детей компания «Волгаэнерго» 1 июня провела праздник для юных нижегородцев и их родителей.

Гендиректор ГК «Волгаэнерго» Виталий Гаврюшенко обратился к ребятам с поздравлением и рассказал им о работе Автозаводской ТЭЦ. Встреча с юными участниками мероприятия переросла в настоящую пресс-конференцию. Ответы на каверзные вопросы были с юмором и вызывали улыбки на лицах не только детей, но и взрослых. Ребята интересовались, кем в детстве мечтал стать Виталий Гаврюшенко, какие отметки были у него в школе и насколько послушным ребенком он рос.

После беседы сотрудники «Волгаэнерго» проинструктировали экскурсантов по технике безопасности, выдали спецодежду, и все вместе отправились на Автозаводскую ТЭЦ. Детям продемонстрировали котлы и турбины и пояснили, что с помощью этого оборудования в домах появляются горячая вода и электричество. Также ребят провели к щиту управления и познакомили с сотрудниками, отвечающими за стабильность функционирования теплоэлектростанции.

«Мне очень понравилось на станции. Здесь всё такое большое. У людей, которые здесь работают, очень ответственная и интересная работа. До прихода сюда я не знала, откуда берётся свет, электричество и тепло в квартирах. Оказывается, всё это делается здесь – на ТЭЦ!» – рассказала о своих впечатлениях ученица 3-го класса Дарья Засухина. При этом она отметила, что обязательно поделится всем увиденным с друзьями.

Организаторам было важно создать для ребят праздничное настроение

Виталий Гаврюшенко, со своей стороны, подчеркнул, что ребята проявили неподдельный интерес к ТЭЦ, задавая множество вопросов о ее работе. Кто-то из детей даже захотел здесь трудиться. Гаврюшенко назвал подрастающих нижегородцев неравнодушным поколением, что не может не радовать. Еще один важный момент заключается в том, что дети смогли увидеть, где работают их родители, которые являются для них примером.

Сегодня организаторам было важно создать для ребят праздничное настроение. Глядя на их счастливые лица, можно сказать, что всё получилось, подытожил Гаврюшенко.

Фото: Пресс-служба ГК "Волгаэнерго"