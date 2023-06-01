В Нижнем Новгороде утвердили список мест, куда запрещено возвращать отловленных собак

В Нижнем Новгороде утвердили места, куда запрещено возвращать отловленных собак.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Список мест, куда запрещено возвращать собак без владельцев утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление было опубликовано на портале городской администрации.
В документе содержится информация, что бездомных собак нельзя оставлять на территории площадей, набережных, парков, лесопарковых зон, скверов, а также на территории детских и спортивных площадках.
Также в постановлении отмечаются территории, которые прилегают к объектам культуры, здравоохранения, образования и т.д.
В список вошли здания государственной власти, территории мемориальных комплексов и кладбищ, автовокзалы и остановки общественного транспорта.