В Нижнем Новгороде утвердили список мест, куда запрещено возвращать отловленных собак

В Нижнем Новгороде утвердили места, куда запрещено возвращать отловленных собак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Список мест, куда запрещено возвращать собак без владельцев утвердили в Нижнем Новгороде. Соответствующее постановление было опубликовано на портале городской администрации.

В документе содержится информация, что бездомных собак нельзя оставлять на территории площадей, набережных, парков, лесопарковых зон, скверов, а также на территории детских и спортивных площадках.

Также в постановлении отмечаются территории, которые прилегают к объектам культуры, здравоохранения, образования и т.д.

В список вошли здания государственной власти, территории мемориальных комплексов и кладбищ, автовокзалы и остановки общественного транспорта.