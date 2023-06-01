Нижегородского инцела Поднебесного допросили по делу об убийстве Марии Гликиной . Фото: соцсети

Нижегородского инцела Алексея Поднебесного допросили по делу об убийстве Марии Гликиной, совершенном в 2014 году. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Напомним, убийство 19-летней Марии Гликиной остается нераскрытым уже девять лет. Ее тело нашли в ноябре 2014 года в подвале заброшенного дома в центре Нижнего Новгорода. По подозрению в совершении этого преступления были доброшены уже сотни мужчин. Однако отыскать преступника так и не удалось. И вот теперь на допрос вызвали самого известного нижегородского инцела Алексея Поднебесного.Более того, у активиста намерены взять генетических материал - слюну.

-Связался с адвокатом, налицо нарушение моих процессуальных прав, т.к. постановление не мотивировано, что нарушает ч. 4 ст. 7 УПК РФ, - уже пожаловался сам Алексей Поднебесный.