Победительницей Российской студенческой весны стала студентка Мининского университета

Финал самого масштабного творческого конкурса для студентов "Российская студенческая весна" прошел в Перми с 26 по 30 мая. Победительницей конкурса в танцевальной номинации “Уличный танец. Соло” стала студентка 2 курса факультета психологии и педагогики Мининского университета Анастасия Подолянец. Всего в финале приняли участие 3 500 студентов - более 80 делегаций со всей России.

Как рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков, Студенческая весна очень популярня среди студенческого сообщества Мининского университета.

“В этом году наши студенты отлично подготовились к региональному этапу, где стали лауреатами 1 и 2 степени в театральном, танцевальном направлениях, а также в медиа. И вот теперь показали хорошие результаты уже на федеральном уровне. Поздравляю Анастасию с победой, которую она привезет в Нижний Новгород”, - сказал он.

Анастасия Подолянец учится в педагогическом вузе и совмещает учебу с любимыми танцами.

“В конкурсе я участвую во второй раз, и в этом году ехала уже за победой. Очень рада, что так случилось. Все труды, проведенные часы в зале оказались не напрасны. Здорово, что стиль, в котором я танцую, оценивают по достоинству. Для меня не так важно место, как признание того дела, которым я горю! В такие моменты я получаю ещё больший заряд мотивации на дальнейшую работу”, - поделилась она впечатлениями.

В финале Весны наш регион представляла и команда студентов-продюсеров факультета дизайна, изящных искусств и медиатехнологий Мининского университета. Ребята заняли 3 место в номинации “Видео. Рекламный ролик. Коллективы”, а также были отмечены специальной номинацией проекта VK “Места”.

“Российская студенческая весна” — единственная в России Программа поддержки и развития студенческого творчества, которая реализуется на территории Российской Федерации с 1992 года и включает в себя более 80 региональных, 10 Всероссийских мероприятий. Ежегодно в Программе участвует около 1 500 000 студентов, представляющих более 1200 образовательных организаций со всех уголков страны. В 2019 году мероприятия Программы вошли в президентскую платформу “Россия — страна возможностей”.

Организаторами конкурса являются: Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, общероссийская общественная организация “Российский Союз Молодежи” и Правительство Пермского края. Конкурс проходил при поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжь) и президентской платформы “Россия – страна возможностей”.

Фото: официальная группа Российской студенческой весны Вконтакте.