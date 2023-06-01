Интенсив “Бизнес - навигатор: перспектива” прошел для студентов Мининского университета

Образовательно-практический интенсив “Бизнес - навигатор: перспектива” прошел 30 мая в Точке кипения Мининского университета. С более чем 80 студентами вуза нижегородские бизнесмены поделились своим успешным предпринимательским опытом.

Как отметил ректор вуза Виктора Сдобнякова, студенты заинтересованы в том, чтобы начать свое дело в сфере образования.

“Общение с молодыми, но опытными предпринимателями - очень полезный опыт для наших студентов. Во-первых, эта встреча расширила их кругозор, они больше узнали о поддержке бизнеса со стороны как региона, так и государства в целом. Во-вторых, коммуникация с успешными людьми всегда заряжает на собственный успех, на выстраивание своей профессиональной траектории”, - отметил ректор Виктор Сдобняков.

Алексей Беляев, директор Ассоциации рестораторов Нижегородской области, рассказал студентам о вариантах подработки на лето в сфере ресторанного бизнеса. Анна Яничева, руководитель отдела развития предпринимательства центра “Мой бизнес”, поделилась информацией о тех возможностях, которые создаются для инициативной молодежи. Кроме того, историями успеха поделились члены Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства “Опора России”: основатель группы компаний “MaxDar”, владелец 10 автономных бизнесов Максим Дедов и руководитель Комитета по госзакупкам Никита Суходоев.

Максим Дедов, например, отметил, что самыми главными качествами для бизнесмена являются отвага, готовность действовать и позитивный настрой.

“Моя цель - рассказать ребятам про свой опыт, ведь совсем недавно я также учился у ведущих бизнесменов в разных сферах. Считаю, что нужно общаться именно с практикующими специалистами, у них можно перенять важные бизнес-инструменты. Мне хотелось бы, чтобы ребята не боялись идти в бизнес, реализовывали свои идеи и делали этот мир лучше”, - рассказал он.

Студенты, участвовавшие в интенсиве, отметили, что советы предпринимателей были полезны для них. Так, студентка 4 курса факультета гуманитарных наук Арина Горячева поделилась, что планирует построить свой бизнес в сфере образования.

“Мы привыкли, что предпринимателями в большинстве своем являются экономисты. Но это не так. Сегодня в сфере образования популярно онлайн-обучение, развита система частного дополнительного образования. Мне бы хотелось открыть свою онлайн-школу, где дети будут заниматься научно-исследовательской деятельностью”, - сказала она.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К.Минина