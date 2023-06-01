Ваня Дмитриенко выступит в нижегородском парке «Швейцария» 1 июня. Фото: официальное сообщество парка «Швейцарии» во «ВКонтакте»

Популярный российский певец Ваня Дмитриенко выступит в нижегородском парке «Швейцария» 1 июня. Об этом сообщают в телеграм-канале общественного пространства.

В честь праздника Дня защиты детей в парке «Швейцария» будет проходить фестиваль Движение Первых. Программа ожидается насыщенной и будет рассчитана на жителей разных возрастов.

В 19:00 нижегородцев будет ждать выступление популярного исполнителя Вани Дмитриенко, который стал известным благодаря хитам «Венера – Юпитер», «Вечно молодым».

Напомним, ранее была опубликована программа на День защиты детей в Нижнем Новгороде. Тематические мероприятия пройдут на разных площадках.