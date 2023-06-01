Залы для выписки в нижегородских роддомах станут стильными и современными

Так будет выглядеть выписной зал в роддоме №4 Нижнего Новгорода. Фото: тг-канал ДавидМГ

Залы для выписки новорожденных в нижегородских родильных домах ждет большой ремонт. После обновления они станут более стильными и современными. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

- С сегодняшнего дня начинаем проект по преобразованию залов для выписки мам и новорожденных. Я лично считаю, что такое радостное событие должно проходить в максимально удобных и красивых помещениях. Обычно самая первая и самая трогательная встреча семьи с малышом происходит в этих помещениях. Фотографии этого трогательного момента мы храним все свою жизнь, - написал глава минздрава.

Также он отметил, что сейчас в регионе большое внимание уделяется тому, чтобы родильные дома соответствовали статусу «доброжелательности к ребенку и маме». Это касается практики грудного вскармливания и добродушного отношения к малышу и его родным. Для этого медицинский персонал постоянно проходит обучение.