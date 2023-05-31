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НовостиОбщество31 мая 2023 17:56

Три регулярных рейса «Валдаев» запускают из Нижнего Новгорода

Нижегородцы смогут отправиться в Чебоксары, Макарьево и на Бор
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Три регулярных рейса «Валдаев» запускают из Нижнего Новгорода

Три регулярных рейса «Валдаев» запускают из Нижнего Новгорода

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

«Валдаи» выйдут на три регулярных маршрута из Нижнего Новгорода. Об этом сообщается на сайте компании-перевозчика «Водолет».

Рейсы из Нижнего Новгорода будут запущены в Чебоксары, Макарьево и на Бор.

Завтра судно отправится на Бор в 17.45. Обратно в Нижний Новгород оно отходит в 18.15.

«Валдаи» в Макарьево стартуют 3 июня. Первый назначен на 8.15. Рейс в Нижний Новгород запланировано на 13.00.

В Чебоксары нижегородцы смогут отправиться уже 10 июня в 6.00. Возвращение в столицу ПФО – в 15.30.

Напомним, навигация судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» в Нижнем Новгороде началась с 1 мая. Регулярные рейсы выполняются в Балахну, Чкаловск и Сокольское. Прогулочные рейсы ходят в Юрино, Балахну, Чкаловск, Городец, Павлово, к Шуховской башне и просто по Нижнему Новгороду.

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