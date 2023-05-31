В рамках ЦИПР Дмитрию Чернышенко показали аналоги западных IT-решений

На выставке размещены стенды свыше 2 тысяч компаний. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко посетил выставку высокотехнологичных решений в рамках конференции ЦИПР, которая стартовала в Нижнем Новгороде 31 мая. Как сообщвет пресс-служба правительства региона, в павильонах Нижегородской ярмарки размещены стенды более 2 тысяч компаний.

Как отметил Чернышенко, цифровая трансформация является одной из стратегических целей развития страны и в рамках конференции есть возможность воочию увидеть те разработки, которые будут тиражироваться в России.

- Совместно с промышленными отраслевыми предприятиями-лидерами мы проанализировали потребности рынка и сформировали актуальные запросы на отечественные ИТ-решения. Всего выявлено 365 потребностей в отраслевых решениях и 85 в общесистемном и прикладном программном обеспечении. Для 80% всех решений уже существуют российские аналоги средней и высокой степени зрелости. Их мы включили в перечень особо значимых проектов, которые дорабатываются и внедряются в разных отраслях, - заметил Дмитрий Чернышенко.

Также он сообщил, что реализовано уже 10 таких проектов, а до конца года планируется завершить еще 9. Остальные проекты будут реализованы в течение ближайших 3-5 лет. Общая стоимость этих проектов – 212,8 миллиардов рублей, и только 10%, этой суммы финансируется за счет федеральных грантов.

В свою очередь, глава региона Глеб Никитин заметил, что на выставке представлено свыше 50 нижегородских разработок, среди которых метавселенная для ИТ-кампуса «Неймарк», и виар-проект «Перспектива».

- Особое внимание уделяем туристическому потенциалу региона: на стенде доступна афиша от «Центра 800», презентация по развитию креативных индустрий и новый туристический портал Нижегородской области «Знакомьтесь, Нижний», - добавил Никитин.