Единый дизайн-код утвердили для проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Фото: Яндекс.Карты

Архитектурно-художественную концепцию внешнего облика проспекта Гагарина утвердили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении от 31 мая 2023 года, опубликованном на сайте администрации города.

Дизайн-код разработан пока для участка проспекта Гагарина от площади Лядова до улицы Бекетова. Там на данный момент сохранены многие вывески и информационные конструкции, которые устарели. Кроме того, они выполнены из некачественных материалов и расположены хаотично.

Концепция же подразумевает, что информационные конструкции будут гармонично сочетаться с архитектурой и стилистикой зданий. Единый дизайн-код поможет создать комфортное визуальное пространство.

Напомним, около 2 километров трамвайных путей заменили вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде.

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