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НовостиОбщество31 мая 2023 15:53

Нижегородская платформа по управлению имуществом станет прототипом для сервисов в других регионах

Соответствующий протокол был подписан в рамках ЦИПР
Мария СОРОКИНА
Соответствующее соглашение подписано 31 мая.

Соответствующее соглашение подписано 31 мая.

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Информационная система «Управление имущественным комплексом Нижегородской области» может быть использована при создании типового сервиса комплексного управления имуществом. Соответствующий протокол был подписан в рамках ЦИПР 31 мая, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Эта информационная система была разработана «Новософтимом», а «Горький Тех» координирует перенос этого решения на платформу «Гостех». Также в скором времени будут определены пилотные регионы по тестированию этого продукта.

- Тот факт, что нижегородская разработка может использоваться другими регионами как эталонное проверенное решение, – очень важный и положительный для нас показатель работы нижегородских ИТ-компаний, а также показатель эффективности реализуемых в регионе мер поддержки ИТ-индустрии. ООО «Новософтим» как раз является одним из победителей грантового конкурса для разработчиков отечественных ИТ-решений, который мы и АНО «Горький Тех» провели в Нижегородской области в 2022 году», – заметил заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

Отмечается, что эта платформа создана на базе реализованного на платформе решения Росимущества.