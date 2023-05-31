Электротранспорта и инфраструктуры для него станет больше в Нижегородской области

Планируется, что электротранспорта в регионе станет больше. Фото: Мария СОРОКИНА

Сеть быстрых зарядных станций планируется расширить в Нижегородской области. Соответствующее соглашение подписали глава региона Глеб Никитин и гендиректор компании Hyper Алексей Тихонов в рамках ЦИПР 31 мая.

Сотрудничество предполагает не только расширение сети быстрых зарядных станций в регионе, но и стимулирование использования электротранспорта, увеличение его доли в пассажирском транспорте, каршеринге, службах доставки.

- Создавая инфраструктуру для электротранспорта, мы укрепляем свои лидерские позиции в данном направлении, закладываем основу для дальнейшего прогресса. Именно отсутствие зарядных станций является одним из главных сдерживающих факторов. Это касается как частных владельцев электромобилей, так и общественного электротранспорта. В Нижнем Новгороде идет масштабное обновление этой сферы, и мы делаем еще один шаг вперед, - заметил глава региона.

Только в 2023 году планируется установить 58 зарядных станций. По оценке компании-партнера, в результате этого сотрудничества количество электроавтомобилей в регионе должно удвоиться.

- Нижегородская область – первый субъект РФ, где была апробирована модель Hyper по комплексному развитию электротранспорта от зарядки до конечного потребителя. Это первый регион, где массово появилось элеткротакси, которым сегодня ежедневно пользуются жители города. Теперь мы готовы двигаться дальше и тиражировать данный опыт как в сегменте такси, так и в службах доставки и в общественном городском транспорте, подчеркнул Тихонов.

Напомним, этой зимой в Нижнем Новгороде стартовала программа по вводу электротакси.