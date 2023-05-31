Отечественный электрокар «Атом» представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде

Фото: Кира Мишина.

Электрический автомобиль «Атом» российского производства представили на конференции «ЦИПР» в Нижнем Новгороде. Серийное производство и старт продаж электрокара планируется запустить в 2025 году. Об этом с места событий сообщает корреспондент «КП-Нижний Новгород».

Электромобиль может развить максимальную скорость – 170 километров в час. Запас хода составляет около 500 километров. Автомобилем можно будет управлять с помощью сенсорного дисплея, расположенного на руле.

Напомним, что показательные выступления международного чемпионата «Битва роботов» стартовали в Нижнем Новгороде. С 31 мая по 2 июня на территории Нижегородской ярмарки горожане и гости города смогут познакомиться с роботами «Зверобой», «Barracuda», «Iron wind» и «Weber», которые продемонстрируют свои технические возможности, уничтожив списанную бытовую технику.