47 процентов опрошенных нижегородцев выступили за введение ограничений для самокатчиков Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

47 процентов опрошенных нижегородцев выступили за введение законодательных ограничений для самокатчиков. Против этого – 16 процентов горожан. О результатах опроса, который проходил с 24 марта по 3 апреля, сообщает пресс-служба SuperJob.

За государственное регулирование езды на самокатах и электросамокатах выступили 53 процента опрошенных женщин и 40 процентов мужчин. Кроме того, респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще других поддерживают ограничения.

Главными мерами в рамках регулирования нижегородцы выбрали: скоростной лимит, запрет на езду по тротуарам и пешеходным зонам, возрастные ограничения (18+). Также горожане считают, что самокатчики должны получать удостоверение по типу водительского.

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