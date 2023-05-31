Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество31 мая 2023 11:16

Более 87% нижегородцев расплачиваются картой в общественном транспорте

Лишь малый процент до сих пор платит наличкой
Мария СОРОКИНА
Более 87% нижегородцев расплачиваются картой в общественном транспорте.

Более 87% нижегородцев расплачиваются картой в общественном транспорте.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 87% жителей Нижегородской области используют безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в ходе конференции «ЦИПР» на Нижегородской ярмарке 31 мая.

- 100% общественного транспорта в Нижегородской области оснащено терминалами. Оператор создал несколько цифровых сервисов - сайт и приложение. За такими сервисами будущее, поскольку пассажиру важно планировать свой маршрут, - подчеркнул Денис Рябинин.

К слову, в автобусах и маршрутках Нижнего Новгорода стоимость проезда при наличном расчете составляет 35 рублей, а при оплате безналом - 30 рублей.

Напомним, конференция «ЦИПР» стартовала в Нижнем Новгороде 31 мая и продлится до 2 июня. Главными темами этого года станут цифровая независимость российской промышленности, совершенствование и популяризация российского программного обеспечения.