Более 87% нижегородцев расплачиваются картой в общественном транспорте. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 87% жителей Нижегородской области используют безналичную систему оплаты проезда в общественном транспорте. Об этом сообщил заместитель министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Денис Рябинин в ходе конференции «ЦИПР» на Нижегородской ярмарке 31 мая.

- 100% общественного транспорта в Нижегородской области оснащено терминалами. Оператор создал несколько цифровых сервисов - сайт и приложение. За такими сервисами будущее, поскольку пассажиру важно планировать свой маршрут, - подчеркнул Денис Рябинин.

К слову, в автобусах и маршрутках Нижнего Новгорода стоимость проезда при наличном расчете составляет 35 рублей, а при оплате безналом - 30 рублей.

Напомним, конференция «ЦИПР» стартовала в Нижнем Новгороде 31 мая и продлится до 2 июня. Главными темами этого года станут цифровая независимость российской промышленности, совершенствование и популяризация российского программного обеспечения.