Нижегородцы стали чаще ездить на отдых в Дагестан

Число путешественников из Нижегородской области, которые побывали в Дагестане этой весной, увеличилось на 25% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Основными местами притяжения стали — столица республики, ее спутник Каспийск и Сулакский Каньон. На экскурсии по древнейшему городу России — Дербенту побывали лишь 3% приехавших из области. Об этом рассказали специалисты МегаФона, изучив обезличенные данные абонентов.

Дагестан — один из самых южных и колоритных регионов России. Республика богата Каспийским морем, мягкими песчаными пляжами, комфортным климатом, горами, скалами, памятниками архитектуры, локальными аулами и, конечно, кавказским гостеприимством. Наслаждаются горными красотами нижегородские гости чаще в июле, августе, и сентябре — по данным оператора на этот период приходится половина от годового турпотока.

Для отдыха большинство путешественников выбирают Махачкалу — столицу региона посетил каждый восьмой турист из Нижегородской области. Это удобный транспортный хаб с собственным аэропортом, авто- и железнодорожным вокзалом.

В путешествиях мобильный интернет имеет большое значение. Он позволяет туристам делиться впечатлениями об отдыхе, а также решать вопросы по организации жилья, экскурсий, логистики. Чтобы жителям и гостям крупнейшего города республики было комфортнее пользоваться онлайн-сервисами, специалисты МегаФона модернизировали базовые станции LTE к началу туристического сезона.

В результате работ по развитию сети медианная скорость интернета в сети оператора по результатам исследования компании Ookla увеличилась на 6 % и составила в апреле 26,5 Мбит/сек. Такие показатели позволяют абонентам моментально загружать фото, видео в мессенджеры и вести прямые эфиры в социальных сетях. Также сократилось время буферизации видео при просмотре роликов онлайн.

Марина Королева

Фото: Пресс-служба МегаФон