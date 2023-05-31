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НовостиОбщество31 мая 2023 10:02

Более 15 тысяч потребителей «Волгаэнергосбыта» воспользовались электронной квитанцией

Подключить электронную квитанцию можно двумя способами
Более 15 тысяч потребителей «Волгаэнергосбыта» воспользовались электронной квитанцией

Более 15 тысяч потребителей «Волгаэнергосбыта» воспользовались электронной квитанцией

Абоненты АО «Волгаэнергосбыт» (входит в ГК «Волгаэнерго») продолжают переход на электронные квитанции. Более 15 тысяч пользователей ощутили преимущества использования этого инструмента оплаты.

В компании отмечают, что электронная квитанция является аналогом привычной платёжки. С той лишь разницей, что она позволяет ускорить и упростить процесс оплаты предоставленных услуг. Общее количество абонентов, которые перешли от бумажных на электронные квитанции, за последние полгода выросло на 20%.

– Мы постоянно развиваем клиентские сервисы и делаем всё, чтобы нашим абонентам было удобно и просто пользоваться нашими услугами. Электронная квитанция – современный инструмент. Клиент получает платёжку по электронной почте. Квитанция приходит до 1 числа следующего месяца после оказания услуги в электронном виде, на несколько дней раньше бумажной. Такую платёжку невозможно потерять, удобно хранить и оплачивать. Стоит отметить, что к электронной квитанции можно подключить своих родителей. Благодаря этому вы сами сможете оплачивать их счета дистанционно. Электронный способ расчёта особенно актуален в летний период, когда многие уезжают в отпуск или на дачу: можно не думать о квитанциях – они всегда в вашем телефоне. Кроме того, это экологично и позволяет беречь природу, – рассказал генеральный директор АО «Волгаэнергосбыт» Андрей Рачковский.

В компании напоминают, что подключить электронную квитанцию можно двумя способами:

– с помощью личного кабинета в окне «Дополнительные услуги» на сайте компании www.volgaenergo.ru;

– с помощью мобильного приложения АО «Волгаэнергосбыт». В настройках необходимо проверить адрес электронной почты, после нажать галочку в строке «Способ получения счёта на оплату», затем выбрать графу «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

Фото: АО «Волгаэнергосбыт»