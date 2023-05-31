Более 15 тысяч потребителей «Волгаэнергосбыта» воспользовались электронной квитанцией

Абоненты АО «Волгаэнергосбыт» (входит в ГК «Волгаэнерго») продолжают переход на электронные квитанции. Более 15 тысяч пользователей ощутили преимущества использования этого инструмента оплаты.

В компании отмечают, что электронная квитанция является аналогом привычной платёжки. С той лишь разницей, что она позволяет ускорить и упростить процесс оплаты предоставленных услуг. Общее количество абонентов, которые перешли от бумажных на электронные квитанции, за последние полгода выросло на 20%.

– Мы постоянно развиваем клиентские сервисы и делаем всё, чтобы нашим абонентам было удобно и просто пользоваться нашими услугами. Электронная квитанция – современный инструмент. Клиент получает платёжку по электронной почте. Квитанция приходит до 1 числа следующего месяца после оказания услуги в электронном виде, на несколько дней раньше бумажной. Такую платёжку невозможно потерять, удобно хранить и оплачивать. Стоит отметить, что к электронной квитанции можно подключить своих родителей. Благодаря этому вы сами сможете оплачивать их счета дистанционно. Электронный способ расчёта особенно актуален в летний период, когда многие уезжают в отпуск или на дачу: можно не думать о квитанциях – они всегда в вашем телефоне. Кроме того, это экологично и позволяет беречь природу, – рассказал генеральный директор АО «Волгаэнергосбыт» Андрей Рачковский.

В компании напоминают, что подключить электронную квитанцию можно двумя способами:

– с помощью личного кабинета в окне «Дополнительные услуги» на сайте компании www.volgaenergo.ru;

– с помощью мобильного приложения АО «Волгаэнергосбыт». В настройках необходимо проверить адрес электронной почты, после нажать галочку в строке «Способ получения счёта на оплату», затем выбрать графу «Счёт по e-mail» и сохранить информацию.

Фото: АО «Волгаэнергосбыт»