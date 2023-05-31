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НовостиОбщество31 мая 2023 9:19

Нижегородское Минсоцполитики назвало возможные причины отказа в льготах участникам СВО

Социальная поддержка распространяется при заключении военного контракта
Павел МАЙОРОВ
Нижегородское Минсоцполитики назвало возможные причины отказа в льготах участникам СВО

Нижегородское Минсоцполитики назвало возможные причины отказа в льготах участникам СВО

Фото: Даниил ОПАРИН

Минсоцполитики Нижегородской области назвало возможные причины отказа в льготах участникам специальной военной операции и их семьям. Представители ведомства ответили на вопросы нижегородцев в социальной сети ВКонтакте.

В комментариях на странице губернатора Глеба Никитина нижегородка Ирина А. рассказала о том, что ее супруг, сотрудник МВД, в составе подразделения ГРОМ уехал на 4,5 месяца в служебную командировку в зону СВО. В Управление социальной защиты населения Ленинского района женщине отказали в выплате компенсаций, несмотря на предоставление всех необходимых документов.

В Минсоцполитики объяснили, что отказ может быть связан с тем, что льготы распространяются на участников СВО и членов их семей при заключении военного социального контракта. На помощь государства могут претендовать семьи мобилизованных, добровольцев, контрактников и сотрудников войск национальной гвардии РФ, участвующих в специальной военной операции.

Ранее мы сообщали о том, что меры финансовой поддержки нижегородских участников СВО и их семей будут продлены.

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