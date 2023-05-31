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НовостиНовости компаний31 мая 2023 9:16

1 июня руководство филиала «Нижновэнерго» проконсультирует потребителей

Источник:kp.ru

1 июня филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Нижновэнерго» проводит очередной «День клиента».

«День клиента» состоится на площадке Штаба общественной поддержки в Нижегородской области с 10.00 до 19.00 по адресу: город Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 61.

С ноября 2022 года очный прием посетили порядка 185 человек. Среди них – жители областного центра и ряда районов Нижегородской области.

Напоминаем, что данные встречи проходят еженедельно, по четвергам. Справки по телефону +7 (831) 431-85-64.