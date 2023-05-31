Депутат Виталий Кузнецов лишился полномочий в Выксе. ФОТО: сообщество ВКонтакте «Городской округ город Выкса»

Депутат Виталий Кузнецов лишился полномочий в Выксе из-за утраты доверия. Такое решение утвердил Совет депутатов 29 мая. Об этом сообщает ИА «Выкса.РФ» со ссылкой на администрацию города.

Виталий Кузнецов нарушил Федеральный закон «О противодействии коррупции», так как не предоставил вовремя информацию о доходах, расходах и имуществе.

Отметим, бывший депутат победил на выборах по избирательному округу № 10 в сентябре 2021 года.

Ранее мы сообщали, что порядок освобождения депутатов от должности в связи с утратой доверия хотят ввести в Нижнем Новгороде.

Напомним, заместитель председателя Гордумы Нижнего Новгорода Николай Сатаев предложил лишать мандатов депутатов, которые пропустили половину заседаний за полгода.

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