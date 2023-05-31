Ремонтная кампания стартует в учреждениях социальной сферы Дзержинска

С началом летнего сезона в Дзержинске стартует масштабная ремонтная кампания социальных учреждений. Работы разного уровня сложности в этом году пройдут более чем в 80 учреждениях культуры, спорта, образования и молодежной политики. Частично они уже выполнены в детской школе искусств № 7 и физкультурно-оздоровительном комплексе «Ока». Также в рамках нацпроекта «Культура» работы продолжаются в Дзержинском театре драмы.

«Ни в одной ремонтной кампании у нас не было и нет важных и неважных работ. Каждый ремонт – от капитальной замены систем и коммуникаций до отделочных работ – нуждается в пристальном контроле со стороны руководителя и его заместителей. Надеюсь, все это понимают и тесно взаимодействуют со своими подрядчиками. В течение лета запланировал несколько рабочих выездов в учреждения культуры и спорта, обязательно – в школы. Будут и внеплановые выезды. Из городского бюджета выделены немалые средства, поэтому и результат хочется увидеть достойный», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

В детской школе искусств № 7 на ул. Галкина на 60% выполнено оборудование пандуса для лиц с ограниченными возможностями здоровья и ремонт центрального входа, который будет облицован плиткой. В ближайшие дни в школу будут доставлены для установки новые входные двери; также вдоль пандуса установят поручни. Из городского бюджета на эти работы было выделено более 360 тысяч рублей.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Ока» продолжает капитальный ремонт в помещении на Окской набережной, 5. Там оборудовано три зала, в том числе зал общефизической подготовки, зал с искусственным льдом для юных хоккеистов и фигуристов, а также зал для шахматной секции, которая там появится после объединения ФОКа и спортивной школы им. Анатолия Карпова. В детском оздоровительном лагере «Город спорта», где уже 1 июня начнется первая смена, завершен капитальный ремонт асфальтобетонного покрытия и тротуаров. Также в течение лета здесь будет построен бассейн длиной около 10 метров.

«О любом учреждении соцсферы, будь то школа, детский сад, школа искусств или спортшкола, говорят не только мероприятия, но и сами здания, в которых они располагаются. В прошлом году порадовался за коллег из библиотеки им. Л.Н. Толстого, которая в рамках нацпроекта «Культура» была преобразована в модельную. О ней упомянул и глава города Иван Николаевич Носков во время своего недавнего отчета. А в этом году в нацпроекте наконец-то участвует и наш театр драмы: впервые за 40 лет капитально ремонтируем отопление и вентиляцию! Это важно для наших актёров, для сотрудников театра и для наших зрителей, – сказал директор Дзержинского театра драмы Юрий Кислинский. – Ремонт почти не сказался на наших спектаклях и репетициях, поэтому закрываем 76-й театральный сезон, как обычно, в начале июня и приступаем к еще более активной и «пыльной» фазе работ».

На сегодняшний день в театре драмы подрядчик ООО «ТехКомСервис» уже выполнил демонтаж основной вентиляционной машины, ведет демонтаж воздуховодов и покраску труб, а также продолжает принимать поставки необходимого оборудования для монтажа системы отопления. Планируется, что работы будут завершены к началу осени. В ближайшее время работы начнутся в библиотеке им. К. Симонова, где в этом году запланирован ремонт холла и гардероба. На этапе определения подрядчика находятся работы по ремонту фасадов Детской художественной школы и по ремонту кровли в спортшколе № 3.

После того как свою работу завершат лагеря с дневным пребыванием, к ремонтам приступят учреждения образования. В том числе запланированы ремонтные работы в пищеблоках и обеденных залах в школах №№ 13, 18 и 26, масштабное благоустройство на территориях школ № 16 в поселке Горбатовка и № 70, оборудование футбольного стадиона в школьном дворе школы № 32.

Фото: Пресс-служба администрации г. Дзержинска