Олег Кондрашов выложил фотографию из США в толстовке «Торпедо». Фото: https://t.me/burlakvol

Бывший глава администрации Нижнего Новгорода Олег Кондрашов, эмигрировавший в США, опубликовал свежее фото. Снимок появился в телеграм-канале «Бурлаки на Волге».

На фотографии экс-чиновник, вероятно, со своим сыном, которому в этом году исполняется 9 лет. Мальчик с хоккейной клюшкой, баулом и в майке с надписью «Hawks» («Ястребы»). Сам 56-летний Олег Кондрашов отпустил бороду, на фото он позирует в толстовке с надписью «Торпедо». Снимок сделан на фоне ледового центра.

Напомним, Олег Кондрашов занимал должность главы администрации Нижнего Новгорода с 2010 по 2015 год. Он уехал в Америку после того, как на него завели уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Следствие считает, что акции ОАО «ТЭК-НН» были проданы по заниженной стоимости около 52 млн рублей вместо 314 миллионов.