Парковку в центре Нижнего Новгорода ограничат с 31 мая по 2 июня. ФОТО: ЦОДД Нижнего Новгорода

Остановка и парковка автомобилей будет запрещена в центре Нижнего Новгорода с 00.01 31 мая по 15.00 2 июня. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Ограничения будут действовать на участке улицы Пожарского – от площади Минина и Пожарского до дома 4 по улице Пискунова, на участках улицы Пискунова – от дома 4 по улице Пискунова до улицы Большой Покровской и дома 1 площади Театральной, а также на участке улицы Лыковая Дамба – от улицы Октябрьской до улицы Пискунова.

Из этих зон, закрытых для остановок, автомобили будут эвакуированы.

Напомним, движение троллейбуса №13 планируют восстановить в Нижнем Новгороде с 1 июня.

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