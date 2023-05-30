Спасатели достали тело погибшего мужчины из Волги на Бору 30 мая
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Погибшего мужчину обнаружили в акватории Волги на Бору в районе улицы Дачной 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
– В 18.30 поступило сообщение о происшествии на воде, – говорится в сообщении.
Сотрудники аварийно-спасательной службы города Бор достали тело мужчины из реки и передали его сотрудникам полиции.
Полицейские устанавливают личность погибшего.
Ранее мы сообщали о другой трагедии на воде. Тело 56-летнего мужчины обнаружили в озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая.
А 13 мая погибшего нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде.
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