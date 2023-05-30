Спасатели достали тело погибшего мужчины из Волги на Бору 30 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибшего мужчину обнаружили в акватории Волги на Бору в районе улицы Дачной 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 18.30 поступило сообщение о происшествии на воде, – говорится в сообщении.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Бор достали тело мужчины из реки и передали его сотрудникам полиции.

Полицейские устанавливают личность погибшего.

Ранее мы сообщали о другой трагедии на воде. Тело 56-летнего мужчины обнаружили в озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая.

А 13 мая погибшего нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен