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НовостиПроисшествия30 мая 2023 17:01

Спасатели достали тело погибшего мужчины из Волги на Бору 30 мая

Его личность устанавливают
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Спасатели достали тело погибшего мужчины из Волги на Бору 30 мая

Спасатели достали тело погибшего мужчины из Волги на Бору 30 мая

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Погибшего мужчину обнаружили в акватории Волги на Бору в районе улицы Дачной 30 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

– В 18.30 поступило сообщение о происшествии на воде, – говорится в сообщении.

Сотрудники аварийно-спасательной службы города Бор достали тело мужчины из реки и передали его сотрудникам полиции.

Полицейские устанавливают личность погибшего.

Ранее мы сообщали о другой трагедии на воде. Тело 56-летнего мужчины обнаружили в озере в Сормовском районе Нижнего Новгорода 23 мая.

А 13 мая погибшего нижегородца нашли на берегу реки Волга в Нижнем Новгороде.

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