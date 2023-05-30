Сильные дожди ожидаются в Нижегородской области 30 и 31 мая Фото: Михаил ФРОЛОВ

Дожди, местами сильные, ожидаются по Нижнему Новгороду и области в ближайшие три часа 30 мая. Они сохранятся ночью и утром 31 мая. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В этот период повышается вероятность подтоплений из-за замусоренных ливневых стоков, затоплений низин, дорог, низководных мостов, опор ЛЭП и линий связи. Возможно увеличение числа ДТП, затруднение движения транспорта, отключение воды и света.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует автомобилистам снизить скорость, так как видимость ухудшится, а скользкость дороги может повыситься.

Напомним, Центр управления регионом и областная Госжилинспекция составили рейтинг лучших домоуправляющих компаний Нижегородской области по версии местных жителей.

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