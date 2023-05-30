Около 2 километров трамвайных путей заменили вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 2 километров трамвайных путей заменили вдоль проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде. Ремонт начался в конце марта. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на ООО «Экологические проекты».

Вдоль проспекта Гагарина продолжается демонтаж старых рельсов. Одновременно идет устройство нового основания под пути и укладка нового рельсового полотна. Готовность работ на участке равна 40 процентам.

Напомним, модернизировать трамвайную инфраструктуру в Нижнем Новгороде начали в 2022 году. Планируется обновить около 150 километров трамвайных линий, провести реконструкцию 15 тяговых подстанций и трех трамвайных депо. По этой программе уже отремонтирован участок вдоль Сормовского шоссе и восстановлено движение трамваев до станции Варя.

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