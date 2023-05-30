Цифровые модели павильонов XIX века воссоздали в Нижнем Новгороде. ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Цифровые модели павильонов XVI Всероссийской промышленной и художественной выставки 1896 года воссоздали в Нижнем Новгороде. Об этом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Напомним, работы по воссозданию объектов проводились в рамках третьего потока международного проекта «BIM-менеджмент». Участники использовали архивные чертежи и фотографии.

– Цифровые технологии в этой ситуации – отличный инструмент моделирования будущего и реконструкции прошлого, что необходимо для развития территорий и агломераций, – подчеркнул Глеб Никитин.

Модели павильонов можно увидеть в Доме архитектора. Кроме того, летом работы интегрируют в 3D-карту, на которой объекты будут расположены в исторических местах.

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