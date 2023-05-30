Грузовой поезд сбил велосипедистку на станции Дзержинск в Нижегородской области

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую помощь. Фото: Иван МАКЕЕВ

Велосипедистка попала под колёса грузового поезда на станции Дзержинск в Нижегородской области. Инцидент произошел 28 мая вечером. Об этом сообщает ГТРК "Нижний Новгород" со ссылкой на региональное линейное управление МВД на транспорте.

Как оказалось. 36-летняя женщина переезжала железнодорожные пути на велосипеде на красный сигнал светофора. Машинист подавал предупреждающие сигналы, но велосипедистка их не услышала из-за надетых наушников.

– Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшей первую медицинскую помощь, далее она была доставлена в травмпункт, – сообщили «Комсомолке» в ГБУЗ НО «Станция скорой медицинской помощи города Дзержинска».

Известно, что медики провели все необходимые процедуры, а затем отпустили женщину в удовлетворительном состоянии домой.

Напомним, что в Нижнем Новгороде пожарные спасли ребенка и эвакуировали 10 человек во время пожара в многоэтажке на улице Островского.