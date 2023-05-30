Сотрудник нижегородской больницы перекрыл проезд скорой с пациентом на ИВЛ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сотрудник больницы на улице Костина в Нижнем Новгороде перекрыл проезд машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Как пишут очевидцы в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород» 26 мая в больницу №34 был доставлен пациент на аппарате ИВЛ. Проезд к больнице был перекрыт легковушкой. Пациента в тяжелом состоянии пришлось нести на носилках.

– Сотрудники Госавтоинспекции, которые прибыли на вызов, установили личность водителя. Им оказался сотрудник медучреждения. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении. Мужчине предстоит выплатить штраф в размере 2000 рублей, – отмечают в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ранее мы сообщали, что легковой автомобиль Volkswagen загородил проезд машины скорой медицинской помощи, которая ехала к 11-месячному ребенку на улице Июльских дней в Нижнем Новгороде.

Еще больше оперативных новостей смотрите в наших группах и подписывайтесь!

- вконтакте

- одноклассники

- телеграм-канал

- Канал в яндекс-дзен